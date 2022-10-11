В новом сезоне Высшей лиги будет на 3 команды больше

Для участия в Высшей лиге появилось 14 команд, но в итоге в Дивизионе Б сыграет на три клуба больше.

К списку участников добавились криворожский Кривбасс, БК Полтава-Баскет, а также МБК "Нико-Баскет" (Николаев).

Список клубов-участников сезона 2022/23 в Высшей лиге:

- Селф-Мейд (Киев)

- Ровно-ОШВСМ (Ровно)

- Хмельницкий (Хмельницкий)

- ЧЕ-Баскет-ЧОДЮСШ (Черновцы)

- Сборная Сумской области- БК СумДу (Сумы)

- Житомир (Житомир)

- Винницкие Зубры (Винница)

- Ужгород-УЖНУ-ЗОДЮСШ (Ужгород)

- Политехник (Харьков)

- Львовская политехника (Львов)

- Калуш-ПНУ (Калуш)

- Чернигов-ШВСМ (Чернигов)

- Инваспорт-СДЮСШОР-5 (Днепр)

- Самбор (Самбор)

- МБК "Нико-Баскет" (Николаев)

- Кривбасс (Кривой Рог)

- Сборная Полтавской области - БК Полтава-Баскет (Полтава)

Система соревнований в Высшей лиге будет объявлена ​​в ближайшее время, так как состав участников чемпионата за последние несколько дней подачи заявок существенно расширился.