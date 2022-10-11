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В новом сезоне Высшей лиги будет на 3 команды больше

Баскетбол
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В последний момент команды подали свои заявки

В новом сезоне Высшей лиги будет на 3 команды больше

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Для участия в Высшей лиге появилось 14 команд, но в итоге в Дивизионе Б сыграет на три клуба больше.

К списку участников добавились криворожский Кривбасс, БК Полтава-Баскет, а также МБК "Нико-Баскет" (Николаев).

Список клубов-участников сезона 2022/23 в Высшей лиге:

- Селф-Мейд (Киев)
- Ровно-ОШВСМ (Ровно)
- Хмельницкий (Хмельницкий)
- ЧЕ-Баскет-ЧОДЮСШ (Черновцы)
- Сборная Сумской области- БК СумДу (Сумы)
- Житомир (Житомир)
- Винницкие Зубры (Винница)
- Ужгород-УЖНУ-ЗОДЮСШ (Ужгород)
- Политехник (Харьков)
- Львовская политехника (Львов)
- Калуш-ПНУ (Калуш)
- Чернигов-ШВСМ (Чернигов)
- Инваспорт-СДЮСШОР-5 (Днепр)
- Самбор (Самбор)
- МБК "Нико-Баскет" (Николаев)
- Кривбасс (Кривой Рог)
- Сборная Полтавской области - БК Полтава-Баскет (Полтава)

Система соревнований в Высшей лиге будет объявлена ​​в ближайшее время, так как состав участников чемпионата за последние несколько дней подачи заявок существенно расширился.

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В статье: Высшая лига
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