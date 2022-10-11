Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В новом сезоне Высшей лиги будет на 3 команды больше
В последний момент команды подали свои заявки
Для участия в Высшей лиге появилось 14 команд, но в итоге в Дивизионе Б сыграет на три клуба больше.
К списку участников добавились криворожский Кривбасс, БК Полтава-Баскет, а также МБК "Нико-Баскет" (Николаев).
Список клубов-участников сезона 2022/23 в Высшей лиге:
- Селф-Мейд (Киев)
- Ровно-ОШВСМ (Ровно)
- Хмельницкий (Хмельницкий)
- ЧЕ-Баскет-ЧОДЮСШ (Черновцы)
- Сборная Сумской области- БК СумДу (Сумы)
- Житомир (Житомир)
- Винницкие Зубры (Винница)
- Ужгород-УЖНУ-ЗОДЮСШ (Ужгород)
- Политехник (Харьков)
- Львовская политехника (Львов)
- Калуш-ПНУ (Калуш)
- Чернигов-ШВСМ (Чернигов)
- Инваспорт-СДЮСШОР-5 (Днепр)
- Самбор (Самбор)
- МБК "Нико-Баскет" (Николаев)
- Кривбасс (Кривой Рог)
- Сборная Полтавской области - БК Полтава-Баскет (Полтава)
Система соревнований в Высшей лиге будет объявлена в ближайшее время, так как состав участников чемпионата за последние несколько дней подачи заявок существенно расширился.
Популярное сейчас
- Атака с Каспия. Воздушное командование Юг отрапортовало о количестве сбитых утром ракет россии
- Сообщается о работе ПВО и прилетах в ряде украинских городов. россияне запустили еще одну волну ракет
- Неудержимый Днепр-1, забивной Буяльский. Символическая сборная шестого тура УПЛ
- Дреймонд Грин покинет ГСВ на несколько дней. Он ударил партнера по команде на тренировке
- Вы что, голодные все? Алиев записал гневное видео о пробках из-за Макдональдса. ВИДЕО
- Денисов: Когда на Футболы пришла Влада Зинченко, слюнки потекли у президентов клубов, руководителей федераций и футболистов
Новости по теме
- 08:20 Украинские Днепр-1 сыграет с Зарей, Динамо примет Рух, Арсенал против Ливерпуля. Расписание футбола на 7-9 октября
- 00:10 Зарубежные Лига Европы. Фенербахче вышел в лидеры, Юнион, Бетис, Реал Сосьедад и Фрайбург выиграли все матчи
- 10:09 Зарубежные По примеру Вадуца. Клубы из малых населенных пунктов, игравших в группе еврокубков