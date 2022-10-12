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Киев-Баскет усилил состав форвардом

Баскетбол
(1 голосов)

У него уже есть опыт выступления в Суперлиге

Киев-Баскет усилил состав форвардом

БК Киев-Баскет

Новина українською

Столичный Киев-Баскет объявил о подписании контракта с опытным 30-летним форвардом Романом Новиковым.

В последние четыре сезона Новиков защищал цвета Одессы в Суперлиге, проведя за одесситов более 120 поединков в сильнейшем дивизионе.

Также на счету Романа выступили в Высшей лиге за одесскую команду, Львовскую политехнику, Золотой Век и Пульсар.

В последнем сезоне Суперлиги Новиков сыграл 29 матчей, в которых в среднем набирал 3.7 очков и производил 1.4 подбора.

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В статье: БК Киев-Баскет
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Источник:
ФБУ

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