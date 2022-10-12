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Киев-Баскет усилил состав форвардом
У него уже есть опыт выступления в Суперлиге
БК Киев-Баскет
Столичный Киев-Баскет объявил о подписании контракта с опытным 30-летним форвардом Романом Новиковым.
В последние четыре сезона Новиков защищал цвета Одессы в Суперлиге, проведя за одесситов более 120 поединков в сильнейшем дивизионе.
Также на счету Романа выступили в Высшей лиге за одесскую команду, Львовскую политехнику, Золотой Век и Пульсар.
В последнем сезоне Суперлиги Новиков сыграл 29 матчей, в которых в среднем набирал 3.7 очков и производил 1.4 подбора.
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Источник:ФБУ
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