Киев-Баскет усилил состав форвардом

Столичный Киев-Баскет объявил о подписании контракта с опытным 30-летним форвардом Романом Новиковым.

В последние четыре сезона Новиков защищал цвета Одессы в Суперлиге, проведя за одесситов более 120 поединков в сильнейшем дивизионе.

Также на счету Романа выступили в Высшей лиге за одесскую команду, Львовскую политехнику, Золотой Век и Пульсар.

В последнем сезоне Суперлиги Новиков сыграл 29 матчей, в которых в среднем набирал 3.7 очков и производил 1.4 подбора.