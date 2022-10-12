Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Прометей уверенно обыграл Литкабелис в первом туре Еврокубка
Отличный матч в исполнении украинской команды
фото - БК Прометей
Прометей с победы стартовал в групповом раунде Еврокубка. В первом круге украинский клуб обыграл Литкабелис из Литвы — 82:71.
Первая половина была за нашим клубом и на перерыв команды ушли со счётом 43:31. После отдыха Литкабелис смог выиграть теретью четверть, но все же Прометей смог дожать соперников в заключительном отрезке матча и вернуть себе преимущество.
Лучшим скорером в составе Прометея стал Клавелл, набрав 20 очков. Больше 10 пунктов также смогли набрать Агада (16) и Стефенс (15).
В следующем матче Прометей 19 октября на выезде сыграет с Брешией.
Еврокубок. Группа А. 1-й тур
Прометей — Литкабелис — 82:71 (22:17, 21:14, 16:22, 23:18)
Популярное сейчас
- "Практически как новенький". Трубин показал последствия столкновения с игроком Реала
- Динамо может получить приличную сумму за пребывание своего игрока на ЧМ-2022
- Тони Кроос: Шахтер многое извлек для себя из первого матча
- Сын Леброна Джеймса подписал контракт с Nike
- Бурят-мародер украл камеру наблюдения в Лимане и теперь она ведет прямой эфир из их дома. ФОТО
- Вы что, голодные все? Алиев записал гневное видео о пробках из-за Макдональдса. ВИДЕО