Прометей уверенно обыграл Литкабелис в первом туре Еврокубка

Прометей с победы стартовал в групповом раунде Еврокубка. В первом круге украинский клуб обыграл Литкабелис из Литвы — 82:71.

Первая половина была за нашим клубом и на перерыв команды ушли со счётом 43:31. После отдыха Литкабелис смог выиграть теретью четверть, но все же Прометей смог дожать соперников в заключительном отрезке матча и вернуть себе преимущество.

Лучшим скорером в составе Прометея стал Клавелл, набрав 20 очков. Больше 10 пунктов также смогли набрать Агада (16) и Стефенс (15).

В следующем матче Прометей 19 октября на выезде сыграет с Брешией.

Еврокубок. Группа А. 1-й тур

Прометей — Литкабелис — 82:71 (22:17, 21:14, 16:22, 23:18)