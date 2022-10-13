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Будивельник с победы стартовал в Кубке Европы ФИБА
Отличное начало
фото - fbu.ua
Киевский Будивельник одержал победу в первом матче розыгрыша Кубка Европы ФИБА, одолев на выезде итальянской Бриндизи.
Первую половину встречи лучше смотрелась команда Валерия Плеханова, захватившая лидерство еще с первых минут игры. Уже во второй половине итальянцы выровняли счет, а в конце четвертой четверти сократили отставание до минимальных двух очков.
Будивельник удержал преимущество и выиграл выездной матч со счетом 74:70. В Будивельнике лучшим игроком стал Арчи Гудвин, который записал в свой актив 19 очков.
Свой следующий матч в Кубке Европы Будивельник сыграет 19 октября, в котором будет принимать эстонский Калев.
Кубок Европы ФИБА. 1-й тур
Бриндизи (Италия) — Будивельник (Украина) 70:74 (13:21, 17:22, 21:14, 19:17)
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