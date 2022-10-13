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Харден заявил, что может стать MVP сезона

Баскетбол
(1 голосов)

А сможет ли

Харден заявил, что может стать MVP сезона

Новина українською

Защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Филадельфия Сиксерс" американец Джеймс Харден считает, что в нынешнем сезоне может претендовать на статус одного из лучших игроков чемпионата.

"По правде сказать, сейчас я нахожусь в отличном положении. Я посвятил себя тому, чтобы появиться в наилучшей форме, потому что я становлюсь старше.

Я всегда говорил, что если моя физическая форма выйдет на один уровень с моими навыками и моим IQ, а также проделанной работой, то я выйду на уровень MVP. И я чувствую, что моя форма там, где и должна быть. Я здоров, заряжен и готов двигаться дальше", – приводит слова баскетболиста пресс-служба "Сиксерс".

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В статье: Джеймс Харден
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