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Харден заявил, что может стать MVP сезона
А сможет ли
Защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Филадельфия Сиксерс" американец Джеймс Харден считает, что в нынешнем сезоне может претендовать на статус одного из лучших игроков чемпионата.
"По правде сказать, сейчас я нахожусь в отличном положении. Я посвятил себя тому, чтобы появиться в наилучшей форме, потому что я становлюсь старше.
Я всегда говорил, что если моя физическая форма выйдет на один уровень с моими навыками и моим IQ, а также проделанной работой, то я выйду на уровень MVP. И я чувствую, что моя форма там, где и должна быть. Я здоров, заряжен и готов двигаться дальше", – приводит слова баскетболиста пресс-служба "Сиксерс".
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