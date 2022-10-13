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Черкасские Мавпы усилили состав защитником

Баскетбол
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Черкасские Мавпы усилили состав защитником

Фото: ФБУ

Новина українською

Никита Руслов подписал контракт с БК Черкасскими Мавпами, о чем объявил клуб на официальном сайте. Игрок будет выступать на позиции защитника.

Руслов – воспитанник баскетбольной школы Михаила Бродского. Он играл за команды "Черкасских Мавп" в Высшей и Суперлиге и баскетбольные команды ЧГТУ и ЧНУ.

В 2021 году Никита присоединился к первой профессиональной команде по баскетболу 3х3 "Кельты-Буковель", за которую выступал по настоящее время.

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Источник:
ФБУ

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