Черкасские Мавпы усилили состав защитником

Никита Руслов подписал контракт с БК Черкасскими Мавпами, о чем объявил клуб на официальном сайте. Игрок будет выступать на позиции защитника.

Руслов – воспитанник баскетбольной школы Михаила Бродского. Он играл за команды "Черкасских Мавп" в Высшей и Суперлиге и баскетбольные команды ЧГТУ и ЧНУ.

В 2021 году Никита присоединился к первой профессиональной команде по баскетболу 3х3 "Кельты-Буковель", за которую выступал по настоящее время.