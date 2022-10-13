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Черкасские Мавпы усилили состав защитником
Пожелаем игроку удачи
Фото: ФБУ
Никита Руслов подписал контракт с БК Черкасскими Мавпами, о чем объявил клуб на официальном сайте. Игрок будет выступать на позиции защитника.
Руслов – воспитанник баскетбольной школы Михаила Бродского. Он играл за команды "Черкасских Мавп" в Высшей и Суперлиге и баскетбольные команды ЧГТУ и ЧНУ.
В 2021 году Никита присоединился к первой профессиональной команде по баскетболу 3х3 "Кельты-Буковель", за которую выступал по настоящее время.
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Источник:ФБУ
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