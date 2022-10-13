Леброн Джеймс назвал игроков, с которыми Лейкерс может выиграть чемпионат

Звёздный форвард команды "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс рассказал, что будь с ним в "Кливленд Кавальерс" до 2010 года такие игроки, как Крис Пол, Карлос Бузер и Дуайт Ховард, команда смогла бы рассчитывать на чемпионский титул НБА.

Леброн выступал в "Кливленде" с 2003 по 2010 год, но так и не сумел стать чемпионом в этот период.

"Сижу я и говорю: "Если бы у нас в команде был Дуайт Ховард, или если бы у нас в команде был Карлос Бузер, или если бы у нас был Крис Пол в качестве разыгрывающего, мы бы выиграли чемпионат. Какие тут ещё могут быть оправдания?" — приводит слова Джеймса Yardbarker со ссылкой на Netflix.