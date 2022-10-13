  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Леброн Джеймс стал самым высокооплачиваемым игроком НБА в 2022-м году по версии Forbes
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Леброн Джеймс стал самым высокооплачиваемым игроком НБА в 2022-м году по версии Forbes

Баскетбол
(1 голосов)

Снова Леброн

Леброн Джеймс стал самым высокооплачиваемым игроком НБА в 2022-м году по версии Forbes

Фото: Sporting News

Новина українською

Лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс стал самым высокооплачиваемым игроком по версии Forbes. По подсчётам издания, совокупный доход звёздного форварда "Лейкерс" в 2022 году составил $ 124,5 млн: из них $ 44,5 млн зарплата в НБА, а $ 80 млн — доход, получаемый за пределами площадки.

По оценкам Forbes, только десять действующих спортсменов преодолели отметку в $ 100 миллионов дохода до уплаты налогов за этот год, и Джеймс — один из пяти, кто сделал это в командных видах спорта (после таких звёзд футбола, как Лионель Месси, Криштиану Роналду и Неймар, а также защитника НФЛ Дак Прескотт).

Топ-10 самых высокооплачиваемых игроков НБА в 2022 году:

1. Леброн Джеймс ("Лейкерс") — $ 124,5 миллиона (44,5 – на площадке; 80,0 – за её пределами)
2. Стефен Карри ("Голден Стэйт Уоррирзс") — $ 95,1 (48,1; 47,0)
3. Кевин Дюрант ("Бруклин Нетс") — $ 88,0 (43,0; 45,0)
4. Яннис Адетокумбо ("Милуоки Бакс") – $ 86,5 (42,5; 44,0)
5. Расселл Уэстбрук ("Лейкерс") — $ 82,1 (47,1; 35,0)
6. Клэй Томпсон ("Голден Стэйт Уорриорз") — $ 60,6 (40,6; 20,0)
7. Дэмьен Лиллард ("Портленд Трэйл Блэйзерс") — $ 60,5 (42,5; 18,0)
8. Джеймс Харден ("Филадельфия Сиксерс") — $ 53,0 (33,0; 20,0)
9. Пол Джордж ("Лос-Анджелес Клипперс") – $ 51,0 (42,5; 8,5)
10. Джимми Батлер ("Майами Хит") — $ 49,7 (37,7; 12,0)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ЛеБрон Джеймс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде