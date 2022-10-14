Мемфис обыграл Детройт, Оклахома оказалась сильнее Сан-Антонио

В Детройте (США) на стадионе "Литтл Сизарс-арена" состоялся матч предсезонной подготовки к старту нового сезона регулярного чемпионата НБА, в котором "Детройт Пистонс" принимал "Мемфис Гриззлиз". Встреча завершилась победой гостей со счётом 126:111.

Самый результативным игроком "Мемфиса" стал 23-летний американский разыгрывающий защитник Джа Морант, набравший 31 очко и совершивший восемь подборов и четыре передачи. Лучшую результативность в составе "Детройта" продемонстрировал лёгкий форвард Саддик Бей – 17 очков, восемь подборов и одна передача.

Во втором, и заключительном, матче игрового дня "Сан-Антонио Спёрс" на домашнем паркете уступил "Оклахома-Сити Тандер" — 112:118. Лидером по набранным очкам в этой игре стал канадский форвард хозяев Джошуа Примо – 23 очка, один подбор и четыре передачи.