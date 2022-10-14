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Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стал известен календарь первого тура Суперлиги

Баскетбол
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Стартуют они 22 октября

Стал известен календарь первого тура Суперлиги

Новина українською

Стал известен календарь стартовых туров мужской Суперлиги сезона 2022/23. Первые матчи команды сыграют в "баблах" в Киеве и Ивано-Франковске. Стартовый день соревнований – 22 октября.

22 октября

14:00 Киев-Баскет – Старый Луцк
17:00 Черкасские Мавпы – Запорожье

23 октября

14:00 Киев-Баскет – Запорожье
17:00 Черкасские Мавпы – Старый Луцк

24 октября

14:00 Запорожье – Старый Луцк
17:00 Киев-Баскет – Черкасские Мавпы

· 25 октября

16:00 Говерла – Бипа
19:00 Будивельник – Днепр

26 октября

16:00 БИПА – Будивельник
19:00 Говерла – Днепр

27 октября

14:00 БИПА – Днепр
17:00 Говерла – Будивельник

Напомним, баскетбольные соревнования в сезоне 2022/23 годов пройдут в формате "баблев" и без зрителей.

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В статье: Черкасские Мавпы ФБУ
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Источник:
ФБУ

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