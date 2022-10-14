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Стал известен календарь первого тура Суперлиги
Стартуют они 22 октября
Стал известен календарь стартовых туров мужской Суперлиги сезона 2022/23. Первые матчи команды сыграют в "баблах" в Киеве и Ивано-Франковске. Стартовый день соревнований – 22 октября.
22 октября
14:00 Киев-Баскет – Старый Луцк
17:00 Черкасские Мавпы – Запорожье
23 октября
14:00 Киев-Баскет – Запорожье
17:00 Черкасские Мавпы – Старый Луцк
24 октября
14:00 Запорожье – Старый Луцк
17:00 Киев-Баскет – Черкасские Мавпы
· 25 октября
16:00 Говерла – Бипа
19:00 Будивельник – Днепр
26 октября
16:00 БИПА – Будивельник
19:00 Говерла – Днепр
27 октября
14:00 БИПА – Днепр
17:00 Говерла – Будивельник
Напомним, баскетбольные соревнования в сезоне 2022/23 годов пройдут в формате "баблев" и без зрителей.
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