Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НБА. Предсезонные матчи. Лень помогает Сакраменто переиграть Лейкерс, Миннесота уступает Бруклину
Результаты матчей
В ночь с 14 на 15 октября прошли предсезонные матчи Национальной баскетбольной ассоциации 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:
"Сакраменто" – "Лейкерс"
133:86 (36:23, 29:21, 30:18, 38:24)
Алексей Лень провел на площадке 17 минут 40 секунд, за это время он набрал 17 очков, сделал 1 передачу и 4 подбора.
"Орландо" – "Кливленд"
114:108 (26:25, 26:30, 30:25, 32:28)
"Торонто" – "Бостон"
137:134 OT (35:36, 28:30, 35:32, 29:29, 10:7)
"Индиана" – "Хьюстон"
114:122 – (29:39, 31:42, 32:22, 22:19)
"Нью-Йорк" – "Вашингтон"
105:89 (30:19, 22:23, 31:30, 22:17)
"Миннесота" – "Бруклин"
102:112 (22:28, 27:37, 27:22, 26:25)
"Нью-Орлеан" – "Атланта"
120:111 (40:24, 24:43, 29:25, 27:19)
"Юта" – "Даллас"
101:115 (26:27, 27:27, 26:28, 22:33)
"Голден Стейт" – "Денвер"
112:119 (28:32, 36:24, 20:42, 28:21)
Популярное сейчас
- Минай и Верес делят очки, де Дзерби снова проигрывает в АПЛ. Главные новости за 14 октября
- Цыганык: Неужели Шахтеру трудно респектнуть в переносе матча с Динамо?
- Президент Таджикистана наехал на Путина: Не относитесь к странам Центральной Азии, как к бывшему СССР
- Леброн Джеймс стал самым высокооплачиваемым игроком НБА в 2022-м году по версии Forbes
- Касильяс признался, что он гей, а потом удалил пост. Говорит, его взломали
- Евровидение 2023 - определился город, который примет конкурс