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НБА. Предсезонные матчи. Лень помогает Сакраменто переиграть Лейкерс, Миннесота уступает Бруклину

Баскетбол
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Результаты матчей

НБА. Предсезонные матчи. Лень помогает Сакраменто переиграть Лейкерс, Миннесота уступает Бруклину

UA-Футбол
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В ночь с 14 на 15 октября прошли предсезонные матчи Национальной баскетбольной ассоциации 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:

"Сакраменто" – "Лейкерс"

133:86 (36:23, 29:21, 30:18, 38:24)

Алексей Лень провел на площадке 17 минут 40 секунд, за это время он набрал 17 очков, сделал 1 передачу и 4 подбора.

"Орландо" – "Кливленд"

114:108 (26:25, 26:30, 30:25, 32:28)

"Торонто" – "Бостон"

137:134 OT (35:36, 28:30, 35:32, 29:29, 10:7)

"Индиана" – "Хьюстон"

114:122 – (29:39, 31:42, 32:22, 22:19)

"Нью-Йорк" – "Вашингтон"

105:89 (30:19, 22:23, 31:30, 22:17)

"Миннесота" – "Бруклин"

102:112 (22:28, 27:37, 27:22, 26:25)

"Нью-Орлеан" – "Атланта"

120:111 (40:24, 24:43, 29:25, 27:19)

"Юта" – "Даллас"

101:115 (26:27, 27:27, 26:28, 22:33)

"Голден Стейт" – "Денвер"

112:119 (28:32, 36:24, 20:42, 28:21)

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