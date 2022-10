ГСВ согласовал контракт с Джорданом Пулом на 140 млн долларов

Атакующий защитник Джордан Пул и "Голден Стэйт Уорриорс" согласовали условия нового контракта. Как сообщает журналист ESPN Эдриан Воджнаровски, гард получит четырехлетний контракт на 140 миллионов долларов.

Действующее соглашение Пула, подписанное им после драфта 2019 года, заканчивается следующим летом. Общая сумма контракта составляет 10 миллионов долларов, за предстоящий сезон Джордан получит 3.9 млн.

В прошлом регулярном сезоне НБА гард отыграл 76 матчей, в среднем набирая по 18.5 очков, 3.4 подбора и 4 ассиста за игру. По правилам НБА он мог получить максимальное продление на пять лет и 188 миллионов долларов.

Golden State Warriors guard Jordan Poole is finalizing a four-year, $140 million contract extension, his agents Drew Morrison and Austin Brown of CAA Sports tell ESPN. Sides are completing final details today and formal agreement expected soon. pic.twitter.com/hIP8MaOhzp