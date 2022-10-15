Прометей сильно стартовал в Латвийско-эстонской лиге. В последнем матче клуб вынес действующего чемпиона

Украинский баскетбольный клуб "Прометей" в этом сезоне выступает в Латвийско-эстонской лиге. Команда из города Камянское Днепропетровской области возглавляет таблицу чемпионата, одержав три победы в трех турах.

Более того, в последнем матче "Прометею" удалось обыграть действующего чемпиона соревнования – рижскую команду "ВЭФ". Украинцы победили со счетом 81:71, а самым результативным игроком клуба стал Ди Джей Стивенс, набравший 28 очков и 6 подборов.

Действующим чемпионом Украинской баскетбольной суперлиги является именно "Прометей", поскольку чемпионат 2022 года так и не был завершен. Однако на момент остановки регулярного сезона команда шла первой, с 20 победами в 20 матчах.

Латвийско-эстонская лига, 3 тур

"Прометей" Камянское – "ВЭФ" Рига 81:71