Айнарс Багатскис продлил контракт со сборной Украины по баскетболу. Он вывел команду в плей-офф Евробаскета

Федерация баскетбола Украины сумела продлить контракт с главным тренером национальной сборной Айнарсом Багатскисом. Латвиец продолжит работу в команде до окончания квалификации на ЧМ-2023.

На данный момент у сборной Украины одна победа в шести играх отборочного турнира. Ближайшие матчи пройдут в ноябре – против сборных Нидерландов и Исландии.

Багатскис работает со сборной Украины с мая 2019 года, и сумел вывести команду на Евробаскет-2022. Там украинцы смогли выйти из группы и в итоге заняли 11 место на турнире. По окончании соревнования истекал контракт Айнарса.