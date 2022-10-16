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Айнарс Багатскис продлил контракт со сборной Украины по баскетболу. Он вывел команду в плей-офф Евробаскета
Контракт действует до конца квалификации на ЧМ-2023
Фото: Reuters
Федерация баскетбола Украины сумела продлить контракт с главным тренером национальной сборной Айнарсом Багатскисом. Латвиец продолжит работу в команде до окончания квалификации на ЧМ-2023.
На данный момент у сборной Украины одна победа в шести играх отборочного турнира. Ближайшие матчи пройдут в ноябре – против сборных Нидерландов и Исландии.
Багатскис работает со сборной Украины с мая 2019 года, и сумел вывести команду на Евробаскет-2022. Там украинцы смогли выйти из группы и в итоге заняли 11 место на турнире. По окончании соревнования истекал контракт Айнарса.
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