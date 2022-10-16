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Айнарс Багатскис продлил контракт со сборной Украины по баскетболу. Он вывел команду в плей-офф Евробаскета

Баскетбол
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Контракт действует до конца квалификации на ЧМ-2023

Айнарс Багатскис продлил контракт со сборной Украины по баскетболу. Он вывел команду в плей-офф Евробаскета

Фото: Reuters

UA-Футбол
Новина українською

Федерация баскетбола Украины сумела продлить контракт с главным тренером национальной сборной Айнарсом Багатскисом. Латвиец продолжит работу в команде до окончания квалификации на ЧМ-2023.

На данный момент у сборной Украины одна победа в шести играх отборочного турнира. Ближайшие матчи пройдут в ноябре – против сборных Нидерландов и Исландии.

Багатскис работает со сборной Украины с мая 2019 года, и сумел вывести команду на Евробаскет-2022. Там украинцы смогли выйти из группы и в итоге заняли 11 место на турнире. По окончании соревнования истекал контракт Айнарса.

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В статье: сборная Украины по баскетболу Айнарс Багатскис
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