Прометей выиграл четвертый матч подряд в Латвийско-эстонской лиге

Баскетбольный клуб "Прометей" из Камянского Днепропетровской области выиграл четвертый матч подряд в Латвийско-эстонской лиге. Сегодня украинская команда разорвала со счетом 106:50 "Реквере" из эстонского Тарваса.

Лучшими игроками матча стали американец Ди Джей Кеннеди из "Прометея", набравший (19 очков/6 подборов/2 ассиста), и украинец Владимир Шевченко из "Раквере", набросавший (19/5/2).

В прошлом матче "Прометею" также удалось победить. И они обыграли не просто соперника, а действующего чемпиона лиги "ВЭФ" из Риги. "Прометей" идет безоговорочно первым в таблице соревнования с 4 победами в 4 играх.

Латвийско-эстонская лига, 4 тур

"Прометей" Камянское – "Раквере" Тарвас 106:50