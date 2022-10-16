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Прометей выиграл четвертый матч подряд в Латвийско-эстонской лиге
Украинцы разорвали Раквере из Тарваса
Фото: Getty Images
Баскетбольный клуб "Прометей" из Камянского Днепропетровской области выиграл четвертый матч подряд в Латвийско-эстонской лиге. Сегодня украинская команда разорвала со счетом 106:50 "Реквере" из эстонского Тарваса.
Лучшими игроками матча стали американец Ди Джей Кеннеди из "Прометея", набравший (19 очков/6 подборов/2 ассиста), и украинец Владимир Шевченко из "Раквере", набросавший (19/5/2).
В прошлом матче "Прометею" также удалось победить. И они обыграли не просто соперника, а действующего чемпиона лиги "ВЭФ" из Риги. "Прометей" идет безоговорочно первым в таблице соревнования с 4 победами в 4 играх.
Латвийско-эстонская лига, 4 тур
"Прометей" Камянское – "Раквере" Тарвас 106:50
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