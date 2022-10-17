Сборная Украины сыграет с Исландией в матче отбора на ЧМ-2023 в Риге

Мужская национальная сборная Украины следующий домашний матч в отборе на чемпионат мира 2023 года сыграет в Риге, Латвия, где мы провели предварительные домашние матчи квалификации после начала полномасштабной войны в Украине.

Игра Украина – Исландия состоится 14 ноября.

Перед матчем с Исландией (11 октября) сборная Украины проведет выездную игру квалификации на ЧМ-2023 против Нидерландов.

На втором этапе квалификации на ЧМ-2023 наша сборная провела шесть матчей, одержав лишь одну победу над Грузией, поэтому идет пятой в турнирной таблице.