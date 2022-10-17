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Сборная Украины сыграет с Исландией в матче отбора на ЧМ-2023 в Риге

Баскетбол
(1 голосов)

Пожелаем нашей команде победы

Сборная Украины сыграет с Исландией в матче отбора на ЧМ-2023 в Риге

Фото: FIBA

Новина українською

Мужская национальная сборная Украины следующий домашний матч в отборе на чемпионат мира 2023 года сыграет в Риге, Латвия, где мы провели предварительные домашние матчи квалификации после начала полномасштабной войны в Украине.

Игра Украина – Исландия состоится 14 ноября.

Перед матчем с Исландией (11 октября) сборная Украины проведет выездную игру квалификации на ЧМ-2023 против Нидерландов.

На втором этапе квалификации на ЧМ-2023 наша сборная провела шесть матчей, одержав лишь одну победу над Грузией, поэтому идет пятой в турнирной таблице.

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В статье: сборная Украины по баскетболу
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Источник:
ФБУ

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