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Сборная Украины сыграет с Исландией в матче отбора на ЧМ-2023 в Риге
Пожелаем нашей команде победы
Фото: FIBA
Мужская национальная сборная Украины следующий домашний матч в отборе на чемпионат мира 2023 года сыграет в Риге, Латвия, где мы провели предварительные домашние матчи квалификации после начала полномасштабной войны в Украине.
Игра Украина – Исландия состоится 14 ноября.
Перед матчем с Исландией (11 октября) сборная Украины проведет выездную игру квалификации на ЧМ-2023 против Нидерландов.
На втором этапе квалификации на ЧМ-2023 наша сборная провела шесть матчей, одержав лишь одну победу над Грузией, поэтому идет пятой в турнирной таблице.
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