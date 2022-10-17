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Багатскис: Я согласился продолжать работу со сборной Украины
Для тренера это большая честь работать со сборной
Главный тренер мужской сборной Украины Айнарс Багатскис прокомментировал продление контракта перед предстоящими матчами отбора на чемпионат мира-2023.
Я согласился продолжать работу со сборной Украины, хотя мой контракт и завершился после чемпионата Европы. Это предложение – честь для меня, и помогать баскетболу Украины – это мои прямые обязанности.
Пока есть теоретические шансы, нужно продолжать борьбу за чемпионат мира. Есть определенные задумки по поводу предстоящих матчей, ведь у нас в следующих встречах снова будет немного другая команда и другие игроки. Мне бы хотелось, чтобы у нас в головах постоянно было мнение о том, что мы должны использовать каждый шанс.
Важно продолжать работать над тем, чтобы приучать игроков, команду к ментальности победителей. Каждая игра должна быть для нас как последняя. Мы должны играть в свой баскетбол, думать о своей игре и настраиваться только на победы. После завершения квалификации мы проведем анализ и увидим, что у нас работает, а что нет”.
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