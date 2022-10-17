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Багатскис: Я согласился продолжать работу со сборной Украины

Баскетбол
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Для тренера это большая честь работать со сборной

Багатскис: Я согласился продолжать работу со сборной Украины

Новина українською

Главный тренер мужской сборной Украины Айнарс Багатскис прокомментировал продление контракта перед предстоящими матчами отбора на чемпионат мира-2023.

Я согласился продолжать работу со сборной Украины, хотя мой контракт и завершился после чемпионата Европы. Это предложение – честь для меня, и помогать баскетболу Украины – это мои прямые обязанности.

Пока есть теоретические шансы, нужно продолжать борьбу за чемпионат мира. Есть определенные задумки по поводу предстоящих матчей, ведь у нас в следующих встречах снова будет немного другая команда и другие игроки. Мне бы хотелось, чтобы у нас в головах постоянно было мнение о том, что мы должны использовать каждый шанс.

Важно продолжать работать над тем, чтобы приучать игроков, команду к ментальности победителей. Каждая игра должна быть для нас как последняя. Мы должны играть в свой баскетбол, думать о своей игре и настраиваться только на победы. После завершения квалификации мы проведем анализ и увидим, что у нас работает, а что нет”.

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В статье: Айнарс Багатскис
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Источник:
ФБУ

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