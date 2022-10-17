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Артем Пустовой стал MVP матча Мурсия - Валенсия

Баскетбол
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Украинец провел отличный матч

Артем Пустовой стал MVP матча Мурсия - Валенсия

фото - twitter.com

Новина українською

Центровый сборной Украины Артем Пустовой провел сыгравший матч за Мурсию против Валенсии в регулярном чемпионате Испании.

Украинец отыграл 26 минут, набрал 16 очков, собрал 5 подборов, отдал 2 передачи, поставил 1 блок-шот при 1 потере и 3 фолах. По итогу матча Пустовой стал самым результативным в команде и был признан MVP матча.

Мурсия с двумя победами в четырех матчах идет в середине турнирной таблицы Лиги ACB. В среднем в этом сезоне у Пустового 8,5 очка и 6,5 подбора.

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В статье: Артем Пустовой
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Источник:
ФБУ

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