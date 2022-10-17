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НБА опубликовала подборку лучших моментов предсезонных матчей

Баскетбол
(1 голосов)

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НБА опубликовала подборку лучших моментов предсезонных матчей

Новина українською

Национальная баскетбольная ассоциация опубликовала видео с лучшими моментами предсезонных матчей.

Ранее 30 генеральных менеджеров лиги попытались предсказать MVP предстоящего сезона, который начнётся 19 октября.

Победителем опроса стал разыгрывающий "Даллас Маверикс" 23-летний словенский баскетболист Лука Дончич, набравший 48% голосов.

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В статье: Лука Дончич Даллас Маверикс
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