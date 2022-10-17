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Женскую сборную россии по баскетболу отстранили от чемпионата Европы-2023

Баскетбол
(2 голосов)

Правильное решение

Женскую сборную россии по баскетболу отстранили от чемпионата Европы-2023

Новина українською

Международная федерация баскетбола (ФИБА) приняла решение отстранить женскую сборную россии от участия в отборочном турнире чемпионата Европы 2023 года, а, вместе с тем, и от самого чемпионата Европы.

"Сегодняшнее решение, которое было принято после тщательного рассмотрений обстоятельств событий на Украине, решений исполкома ФИБА и руководящих принципов Международного олимпийского комитета, означает, что сборные россии и беларуси отстранены от участия в предстоящих отборочных соревнованиях Евробаскета в ноябре 2022 года и феврале 2023 года. Результаты этих двух команд в группах будут объявлены недействительными в соответствии с действующим регламентом", — гласит заявление ФИБА, опубликованное на официальном сайте организации.

Чемпионат Европы по баскетболу среди женских команд в 2023 году должен пройти в Словении и Израиле.

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В статье: ФИБА
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