Названа дата старта сезона в НБА

В ночь с 18 на 19 октября стартуют матчи нового сезона Национальной баскетбольной ассоциации в Северной Америке.

Чемпионат возьмёт начало матчем в Бостоне, где финалист последнего сезона, "Бостон Селтикс", встретится на домашней площадке с командой "Филадельфия Севенти Сиксерс". Матч состоится 19 октября в 2:30. В этот же день действующий чемпион, "Голден Стэйт Уорриорз", примет в Сан-Франциско "Лос-Анджелес Лейкерс".

Всего за время соревнований будет проведено 1230 встреч. Матч всех звёзд НБА состоится 19 февраля.