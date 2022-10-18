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Названа дата старта сезона в НБА
Первый матч состоится в Бостоне
В ночь с 18 на 19 октября стартуют матчи нового сезона Национальной баскетбольной ассоциации в Северной Америке.
Чемпионат возьмёт начало матчем в Бостоне, где финалист последнего сезона, "Бостон Селтикс", встретится на домашней площадке с командой "Филадельфия Севенти Сиксерс". Матч состоится 19 октября в 2:30. В этот же день действующий чемпион, "Голден Стэйт Уорриорз", примет в Сан-Франциско "Лос-Анджелес Лейкерс".
Всего за время соревнований будет проведено 1230 встреч. Матч всех звёзд НБА состоится 19 февраля.
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