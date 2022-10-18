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Тренер Киев-Баскета: Я очень горжусь игроками и тем, как команда выглядела на турнире Goverla Cup
Терренс Мерфи подвел итоги выступления команды
БК Киев-Баскет
Ассистент главного тренера Киев-Баскета Терренс Мерфи, который при отсутствии Владимира Холопова руководил командой на турнире Goverla Cup, подвел итоги выступления команды на предсезонном турнире и рассказал о готовности желто-черных к старту в Суперлиге Parimatch.
"Я очень горжусь игроками и тем, как команда выглядела на турнире. Мы показали боевую готовность, показали, что у нас есть потенциал для дальнейшего роста. Конечно, есть еще над чем работать, но самоотдача команды меня бесспорно радует.
Победа в игре с таким сильным соперником, как Днепр – это результат хорошего подготовительного процесса. Мы составляли план подготовки совместно с главным тренером Владимиром Холоповым и менеджером команды Андреем Подковыровым, а игроки выполняли его как на тренировках, так и во время игр.
Подготовка команды была очень непростой в условиях войны, мы собрались значительно позже обычного принято. Некоторые тренировки отменялись из-за обстрелов.
Но, несмотря на это, мы делаем все возможное, чтобы каждый игрок был максимально готов к нагрузкам. За это хочу отдельно поблагодарить нашего тренера по физподготовке, а также нашего массажиста.
На этой неделе к работе с командой вернется главный тренер Владимир Холопов, мы будем вдвоем заниматься подготовкой команды к первым играм чемпионата.
Вопрос появления новых игроков на рассмотрении. Изменения в составе возможны, но, прежде всего, будем смотреть по первым играм в Суперлиге".
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