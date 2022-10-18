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Леброн Джеймс отказался от выпуска очередного эпизода шоу The Shop

Баскетбол
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Всему виной Мэверик Картер

Леброн Джеймс отказался от выпуска очередного эпизода шоу The Shop

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Звёздный форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс и его партнёр Мэверик Картер решили отказаться от выпуска очередного эпизода шоу The Shop из-за Канье Уэста.

Известный рэпер, ставший гостем выпуска, высказывал опасные стереотипы и разжигал ненависть, сообщает Lakers Daily. В итоге было принято решение не редактировать высказывания Канье, а просто не выпускать эпизод.

Стоит отметить, что в последние недели Канье Уэст уже попадал в несколько скандалов. В частности, его страницы в некоторых социальных сетях были заблокированы после публикации антисемитских постов.

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В статье: Лос-Анджелес Лейкерс
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