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Леброн Джеймс отказался от выпуска очередного эпизода шоу The Shop
Всему виной Мэверик Картер
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Звёздный форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс и его партнёр Мэверик Картер решили отказаться от выпуска очередного эпизода шоу The Shop из-за Канье Уэста.
Известный рэпер, ставший гостем выпуска, высказывал опасные стереотипы и разжигал ненависть, сообщает Lakers Daily. В итоге было принято решение не редактировать высказывания Канье, а просто не выпускать эпизод.
Стоит отметить, что в последние недели Канье Уэст уже попадал в несколько скандалов. В частности, его страницы в некоторых социальных сетях были заблокированы после публикации антисемитских постов.
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