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Леброн Джеймс не помог Лейкерс обыграть Голден Стэйт
Преимущество хозяев было ощутимым
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В Сан-Франциско (США) на стадионе "Чейз Центр" состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором "Голден Стэйт Уорриорз" принимал "Лос-Анджелес Лейкерс".
Встреча закончилась победой хозяев со счётом 123:109.
Самым результативным игроком у "Уорриорз" стал Стефен Карри, набравший 33 очка, шесть подборов и семь передач. Самым результативным у гостей стал лёгкий форвард Леброн Джеймс, который сумел заработать дабл-дабл. На его счету 31 очко, 14 подборов и восемь передач.
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