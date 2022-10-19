Леброн Джеймс не помог Лейкерс обыграть Голден Стэйт

В Сан-Франциско (США) на стадионе "Чейз Центр" состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором "Голден Стэйт Уорриорз" принимал "Лос-Анджелес Лейкерс".

Встреча закончилась победой хозяев со счётом 123:109.

Самым результативным игроком у "Уорриорз" стал Стефен Карри, набравший 33 очка, шесть подборов и семь передач. Самым результативным у гостей стал лёгкий форвард Леброн Джеймс, который сумел заработать дабл-дабл. На его счету 31 очко, 14 подборов и восемь передач.