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Стартовал новый чемпионат НБА. Финалисты прошлого сезона уверенно одолели претендентов
Карри переиграл Джеймса, Харден капитулировал
фото - Getty Images
В ночь на среду, 19 октября, стартовал 77-й сезон в самом сильном баскетбольном первенстве планеты - Национальной баскетбольной ассоциации.
В первый игровой день на паркет вышли финалисты прошлого сезона, им противостояли команды, которые традиционно будут бороться за чемпионство.
В Восточной конференции "Бостон Селтикс" принимал "Филадельфию". Главная звезда 76-х Джеймс Харден традиционно много бросал и собрал 35 очков. Но и при этом уже в первой игре создал новый мем: посадив на пятую точку оппонента, выдержав театральную паузу, Харден бездарно совершил трехочковый бросок.
The Harden Shimmy #Shaqtin pic.twitter.com/kO2RB4k9Aq— Shaqtin' a Fool (@shaqtin) October 19, 2022
Его главный партнер – Джоэль Эмбиид к 26 очкам добавил 15 подборов и 5 результативных передач, но этого все равно было мало против бостонской пары – Браун – Тэйтум. Эти двое набрали по 35 очков и обеспечили "Бостону" победу 126:117.
На Западе действующий чемпион "Голден Стейт Уорриорз" принимал "Лос-Анджелес Лейкерс" с ЛеБроном Джеймсом во главе. Король был очень продуктивным – 31 очко, 14 подборов и 8 ассистов. Хорошо ему помогал Энтони Дэвис – 27 очков и 6 подборов, но воины были лучше. Самый результативный игрок матча – Стеф Карри – набрал 33 очка, к которым добавил 6 подборов и 7 результативных пасов.
НБА. Регулярный чемпионат
- "Бостон" – "Филадельфия" 126:117
- "Голден Стейт" – "Лос-Анджелес Лейкерс" 123:109
Напомним, что в НБА выступают два украинских баскетболиста – Святослав Михайлюк подписал контракт с "Нью-Йорк Никс", Алексей Лень играет за "Сакраменто". В ночь на четверг Свят может сыграть против "Мемфис Гризлис", а команда Леня будет принимать "Портленд".
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