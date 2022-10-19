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Стартовал новый чемпионат НБА. Финалисты прошлого сезона уверенно одолели претендентов

Баскетбол
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Карри переиграл Джеймса, Харден капитулировал

Стартовал новый чемпионат НБА. Финалисты прошлого сезона уверенно одолели претендентов

фото - Getty Images

Новина українською

В ночь на среду, 19 октября, стартовал 77-й сезон в самом сильном баскетбольном первенстве планеты - Национальной баскетбольной ассоциации.

В первый игровой день на паркет вышли финалисты прошлого сезона, им противостояли команды, которые традиционно будут бороться за чемпионство.

В Восточной конференции "Бостон Селтикс" принимал "Филадельфию". Главная звезда 76-х Джеймс Харден традиционно много бросал и собрал 35 очков. Но и при этом уже в первой игре создал новый мем: посадив на пятую точку оппонента, выдержав театральную паузу, Харден бездарно совершил трехочковый бросок.

Его главный партнер – Джоэль Эмбиид к 26 очкам добавил 15 подборов и 5 результативных передач, но этого все равно было мало против бостонской пары – Браун – Тэйтум. Эти двое набрали по 35 очков и обеспечили "Бостону" победу 126:117.

На Западе действующий чемпион "Голден Стейт Уорриорз" принимал "Лос-Анджелес Лейкерс" с ЛеБроном Джеймсом во главе. Король был очень продуктивным – 31 очко, 14 подборов и 8 ассистов. Хорошо ему помогал Энтони Дэвис – 27 очков и 6 подборов, но воины были лучше. Самый результативный игрок матча – Стеф Карри – набрал 33 очка, к которым добавил 6 подборов и 7 результативных пасов.

НБА. Регулярный чемпионат

  • "Бостон" – "Филадельфия" 126:117
  • "Голден Стейт" – "Лос-Анджелес Лейкерс" 123:109

Напомним, что в НБА выступают два украинских баскетболиста – Святослав Михайлюк подписал контракт с "Нью-Йорк Никс", Алексей Лень играет за "Сакраменто". В ночь на четверг Свят может сыграть против "Мемфис Гризлис", а команда Леня будет принимать "Портленд".

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В статье: Голден Стейт Уорриорз Бостон Селтикс Лос-Анджелес Лейкерс Филадельфии Сиксерс
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