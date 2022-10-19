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Леброн Джеймс: В матчах Голден Стэйт нужно быть готовыми к третьим четвертям, а мы сегодня не были готовы"
Матч не задался
Фото: USA Today
Лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс дал комментарий по поводу поражения в стартовом матче Национальной баскетбольной лиги "Голден Стэйт Уорриорз" (109:123).
"Третья четверть — это то, в чём "Голден Стэйт" всегда преуспевали с момента, когда только переходили в разряд команд, борющихся за чемпионство. Вы всегда должны быть готовы к третьим четвертям, а мы сегодня не были готовы", — приводит слова Леброна ESPN.
Самым результативным игроком у "Уорриорз" стал Стефен Карри, набравший 33 очка, шесть подборов и семь передач.
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