Леброн Джеймс: В матчах Голден Стэйт нужно быть готовыми к третьим четвертям, а мы сегодня не были готовы"

Лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс дал комментарий по поводу поражения в стартовом матче Национальной баскетбольной лиги "Голден Стэйт Уорриорз" (109:123).

"Третья четверть — это то, в чём "Голден Стэйт" всегда преуспевали с момента, когда только переходили в разряд команд, борющихся за чемпионство. Вы всегда должны быть готовы к третьим четвертям, а мы сегодня не были готовы", — приводит слова Леброна ESPN.

Самым результативным игроком у "Уорриорз" стал Стефен Карри, набравший 33 очка, шесть подборов и семь передач.