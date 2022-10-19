  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. В новом сезоне Суперлиги у тренеров появится ещё одна возможность применить просмотр IRS
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В новом сезоне Суперлиги у тренеров появится ещё одна возможность применить просмотр IRS

Баскетбол
(1 голосов)

Все благодаря челленджу

В новом сезоне Суперлиги у тренеров появится ещё одна возможность применить просмотр IRS

Новина українською

В предстоящем сезоне Суперлиги будет введено новое правило. Во всех матчах, где применяются просмотр IRS, главный тренер может попросить о просмотре эпизода. Использовав челлендж, тренер может обратиться к ближайшему судье с просьбой проверить решение с помощью IRS и пересмотреть игровую ситуацию.

Главному тренеру предоставляют только один просмотр, не смотря на то, был ли просмотр успешным или нет.

Временных ограничений для использования челленджа не применяется. Просмотр по требованию главного тренера можно попросить в любой момент игры.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Суперлига
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде