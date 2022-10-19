В новом сезоне Суперлиги у тренеров появится ещё одна возможность применить просмотр IRS

В предстоящем сезоне Суперлиги будет введено новое правило. Во всех матчах, где применяются просмотр IRS, главный тренер может попросить о просмотре эпизода. Использовав челлендж, тренер может обратиться к ближайшему судье с просьбой проверить решение с помощью IRS и пересмотреть игровую ситуацию.

Главному тренеру предоставляют только один просмотр, не смотря на то, был ли просмотр успешным или нет.

Временных ограничений для использования челленджа не применяется. Просмотр по требованию главного тренера можно попросить в любой момент игры.