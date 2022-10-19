Леброн Джеймс: У нас нет снайперов

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" американец Леброн Джеймс прокомментировал статистику команды по реализации трёхочковых в дебютном матче сезона с прошлогодними победителями "Голден Стэйт Уорриорз".

Напомним, "Лейкерс" реализовали всего 10 дальних бросков из 40, по итогам встречи уступив со счётом 109:123.

"Не знаю, по-моему, мы смотримся отлично. Возможно, это позволяют нам соперники. По правде сказать, мы не являемся командой, заточенной под броски. У нас нет снайперов", – сказал Леброн на пресс-конференции после матча с "Уорриорз".