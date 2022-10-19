Будивельник уступил в матче второго круга группового этапа Кубка Европы ФИБА

Киевский Будивельник провел второй матч в рамках группового этапа Кубка Европы ФИБА. В домашнем матче с эстонским Калевом украинский клуб потерпел поражение.

Начало было равным – в первой половине ни одна из команд не имела преимущества больше 6 очков, и на большой перерыв команды ушли при счете 33:35 в пользу Калева.

Во второй половине матча Калев захватил инициативу и был впереди. После счета 59:59 в начале последней десятиминутки, Калев увеличил свое преимущество до максимальных для себя +9. Это преимущество Калеву долгое время удавалось удерживать и именно с таким преимуществом эстонцы одержали победу – 74:83.

Самым результативным у киевлян стал Грант с 19 очками. Следующий матч Будивельник проведет 26 октября против Гронингена в Кубке Европы ФИБА.

Будивельник – Калев/Крамо 74:83 (18:22, 15:13, 16:20, 25:28)