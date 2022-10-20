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Будивельник расположился на втором месте после поражения от Калева в Кубке Европы ФИБА
Украинский клуб уступил эстонскому с разницей в 9 очков
фото - fbu.ua
Будивельник потерпел поражение в домашнем матче второго тура группового этапа Кубка Европы ФИБА. Команда Валерия Плеханова в Италии уступила эстонскому Калеву 74:83.
Это первое поражение украинской команды в турнире. После двух туров она занимает второе место в группе, уступая Калеву и опережая по очным встречам итальянский Бриндизи.
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Источник:ФБУ
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