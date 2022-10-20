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Главный тренер БК Днепр: Мы находимся в стадии поиска первого номера
Пока тренер наигрывает разные комбинации
Фото: ФБУ
Главный тренер Днепра Павел Агапов в интервью клубной пресс-службе рассказал о подготовке к старту чемпионата.
"Качество игры еще не на том уровне, который мы хотим видеть. Но мы получили хорошую порцию для размышлений. Нам есть над чем работать, чтобы подготовиться к первому туру. Мы уверены, что будем играть в баскетбол, который понравится болельщикам".
Мы находимся в стадии поиска первого номера, кто может взять на себя лидерские качества управления командой на площадке. После четырех игр, которые у нас были, очень приятное впечатление складывается от игры Никиты Джерихова, получали игровое время Качанов, Шкода, с Будивельником пробовали на этой позиции Мартынова, хочу попробовать Бибикова. Пока это действительно самая нестабильная позиция.
Если говорить о всей подготовке, то мы проделали ту работу, которую запланировали, выполнили объем, который хотели, сыграли четыре контрольных игры, посмотрели, что мы можем, над чем нам работать. И посмотрели, какой будет уровень чемпионата, потому что мне так кажется, что именно команды, которые играли в Ивано-Франковске, будут доминировать в сезоне. Уровень неплохой. И подготовка у нас прошла на хорошем уровне.
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