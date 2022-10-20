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Иш Смит установил рекорд НБА сыграв в 13-м клубе за карьеру
И это не предел
Разыгрывающий "Денвер Наггетс" Иш Смит вышел на площадку в составе команды в стартовом матче сезона с "Ютой Джаз". Таким образом, он сыграл за 13-ю команду в своей карьере и установил рекорд НБА по этому показателю.
34-летний баскетболист отыграл пять минут со скамейки, отметившись одним подбором.
Смит выступал за следующие клубы в своей карьере: "Хьюстон Рокетс", "Мемфис Гриззлиз", "Голден Стэйт Уорриорз", "Орландо Мэджик", "Милуоки Бакс", "Финикс Санз", "Оклахома-Сити Тандер", "Филадельфия Сиксерс", "Нью-Орлеан Пеликанс", "Детройт Пистонс", "Шарлотт Хорнетс" и "Вашингтон Уизардс".
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