Иш Смит установил рекорд НБА сыграв в 13-м клубе за карьеру

Разыгрывающий "Денвер Наггетс" Иш Смит вышел на площадку в составе команды в стартовом матче сезона с "Ютой Джаз". Таким образом, он сыграл за 13-ю команду в своей карьере и установил рекорд НБА по этому показателю.

34-летний баскетболист отыграл пять минут со скамейки, отметившись одним подбором.

Смит выступал за следующие клубы в своей карьере: "Хьюстон Рокетс", "Мемфис Гриззлиз", "Голден Стэйт Уорриорз", "Орландо Мэджик", "Милуоки Бакс", "Финикс Санз", "Оклахома-Сити Тандер", "Филадельфия Сиксерс", "Нью-Орлеан Пеликанс", "Детройт Пистонс", "Шарлотт Хорнетс" и "Вашингтон Уизардс".