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Леброн Джеймс назвал самое памятное событие в своей карьере
И это не чемпионский титул
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс прошёл блиц-опрос от пресс-службы клуба, во время которого назвал самое памятное для себя событие в Национальной баскетбольной лиге.
Любимая еда?
Блюда итальянской кухни.
— Любимое время года?
— Зима.
— Любимый бренд кроссовок?
— Мой бренд.
— Какая у вас любимая модель кроссовок вашего бренда?
— Все модели.
— Любимый музыкальный альбом?
— Любимый альбом всех времён?
О боже… Я могу выбрать только один? Это же невозможно.
— Ладно, давайте топ-3.
— "It was written" у Nas, "Black album" у Jay-z и… Ох, это слишком сложно.
— Ваш любимый фильм?
— "Крёстный отец", первая и вторая части.
— Любимая татуировка на вашем теле?
— Все, на которых есть упоминание моих детей: их имена, лица. На моём теле множество татуировок с упоминанием моих детей.
— Любимый игрок вашего детства?
— Кен Гриффи-младший.
— Город, против которого вам нравится играть?
— Бостон.
— Памятное событие для вас в НБА?
— Момент, когда меня задрафтовали.
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