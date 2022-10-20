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Леброн Джеймс назвал самое памятное событие в своей карьере

Баскетбол
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И это не чемпионский титул

Леброн Джеймс назвал самое памятное событие в своей карьере

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс прошёл блиц-опрос от пресс-службы клуба, во время которого назвал самое памятное для себя событие в Национальной баскетбольной лиге.

Любимая еда?

Блюда итальянской кухни.

— Любимое время года?

— Зима.

— Любимый бренд кроссовок?

— Мой бренд.

— Какая у вас любимая модель кроссовок вашего бренда?

— Все модели.

— Любимый музыкальный альбом?

— Любимый альбом всех времён?

О боже… Я могу выбрать только один? Это же невозможно.

— Ладно, давайте топ-3.

— "It was written" у Nas, "Black album" у Jay-z и… Ох, это слишком сложно.

— Ваш любимый фильм?

— "Крёстный отец", первая и вторая части.

— Любимая татуировка на вашем теле?

— Все, на которых есть упоминание моих детей: их имена, лица. На моём теле множество татуировок с упоминанием моих детей.

— Любимый игрок вашего детства?

— Кен Гриффи-младший.

— Город, против которого вам нравится играть?

— Бостон.

— Памятное событие для вас в НБА?

— Момент, когда меня задрафтовали.

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В статье: ЛеБрон Джеймс
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