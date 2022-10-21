Лос-Анджелес Лейкерс снова проиграл, Милуоки Бакс оказался сильнее Филадельфии Сиксерс

В Лос-Анджелесе (США) состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором "Лос-Анджелес Лейкерс" принимал "Лос-Анджелес Клипперс". Встреча закончилась победой гостей со счётом 103:97.

Самым результативным игроком у "Лейкерс" стал Лонни Уокер, набравший 26 очков, три подбора и три передачи. Леброн Джеймс заработал дабл-дабл. Американец набрал 20 очков, 10 подборов и шесть передач.

Самым результативным у гостей стал Пол Джордж. Он тоже отметился дабл-даблом: 15 очков, 10 подборов и четыре передачи.

В паралельном матче "Филадельфия Сиксерс" принимала "Милуоки Бакс" и потерпела поражение со счётом 88:90.

После трёх четвертей "Милуоки" вёл в 10 очков, но "Филадельфия" в заключительной четверти смогла не только сравнять счёт, но и выйти вперёд (88:86). И в этот момент ключевым для "Бакс" стал точный трёхочковый ветерана, 36-летнего Уэсли Мэттьюза, который забросил за 24 секунды до конца.

Самым результативным игроком в составе хозяев стал лидер "Филадельфии", разыгрывающий Джеймс Харден. Он набрал 31 очко при девяти подборах и девяти результативных передачах. По 15 очков на счету Джоэла Эмбиида и Тайриза Макси.

У победителей дабл-даблом отметился форвард Яннис Адетокунбо, он набрал 21 очко и совершил 14 подборов, а также сделал восемь ассистов.