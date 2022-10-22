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НБА. Вашингтон минимально побеждает Чикаго, Торонто уступает Бруклину
Результаты тура НБА
В ночь с 21 на 23 октября прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:
"Вашингтон" - "Чикаго"
102:100 (26:30, 30:20, 21:24: 25:26)
"Индиана" - "Сан-Антонио"
134: 137 (26:36, 29:34, 30:32, 49:35)
"Шарлотт" - "Нью-Орлеан"
112:124 (24:35, 27:26, 34:32, 27:31)
"Атланта" - "Орландо"
108:98 (19:27, 31:27, 30:27, 28:17)
"Бруклин" – "Торонто"
109:105 (28:24, 21:28, 29:27, 31:26)
"Майами" – "Бостон"
104:111 (22:30, 29:29, 26:30, 27:22)
"Нью-Йорк" – "Детройт"
130:106 (30:20, 42:32, 31:29, 27:25)
"Миннесота" – "Юта"
126:132 ОТ (41:26, 23:29, 23:33, 33:32, 6:12)
"Хьюстон" – "Мемфис"
122:129 (32:26, 38:36, 30:33, 22:34)
"Голден Стейт" - "Денвер"
123:128 (34:40, 18:30, 36:28, 35:30)
"Портленд" - "Финикс"
113:111 ОТ (25:28, 22:25, 28:26, 27:23, 11:9)
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