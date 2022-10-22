  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. НБА. Вашингтон минимально побеждает Чикаго, Торонто уступает Бруклину
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НБА. Вашингтон минимально побеждает Чикаго, Торонто уступает Бруклину

Баскетбол
Обновлено
(1 голосов)

Результаты тура НБА

НБА. Вашингтон минимально побеждает Чикаго, Торонто уступает Бруклину

UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 21 на 23 октября прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:

"Вашингтон" - "Чикаго"

102:100 (26:30, 30:20, 21:24: 25:26)

"Индиана" - "Сан-Антонио"

134: 137 (26:36, 29:34, 30:32, 49:35)

"Шарлотт" - "Нью-Орлеан"

112:124 (24:35, 27:26, 34:32, 27:31)

"Атланта" - "Орландо"

108:98 (19:27, 31:27, 30:27, 28:17)

"Бруклин" – "Торонто"

109:105 (28:24, 21:28, 29:27, 31:26)

"Майами" – "Бостон"

104:111 (22:30, 29:29, 26:30, 27:22)

"Нью-Йорк" – "Детройт"

130:106 (30:20, 42:32, 31:29, 27:25)

"Миннесота" – "Юта"

126:132 ОТ (41:26, 23:29, 23:33, 33:32, 6:12)

"Хьюстон" – "Мемфис"

122:129 (32:26, ​​38:36, 30:33, 22:34)

"Голден Стейт" - "Денвер"

123:128 (34:40, 18:30, 36:28, 35:30)

"Портленд" - "Финикс"

113:111 ОТ (25:28, 22:25, 28:26, 27:23, 11:9)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НБА
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде