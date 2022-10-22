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НБА. Святослав Михайлюк дебютировал в составе Нью-Йорк

Баскетбол
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Удачи в новом клубе

НБА. Святослав Михайлюк дебютировал в составе Нью-Йорк

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинский баскетболист Святослав Михайлюк дебютировал в официальном матче за "Нью-Йорк". Он вышел на замену в поединке против "Детройта" (130:106) в регулярном чемпионате НБА.

Михайлюк провел на площадке 1 минуту 49 секунд. За это время он набрал 3 очка и сделал 2 подбора.

Обзор матча:

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В статье: НБА Святослав Михайлюк
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