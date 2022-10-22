Михайлюк начал пятый сезон в НБА. Больше него сыграли только трое украинцев

Украинский баскетболист Святослав Михайлюк этой ночью дебютировал в составе "Нью-Йорк Никс". Таким образом, 25-летний уроженец Черкасс начал свой пятый сезон в Национальной баскетбольной ассоциации.

По сезонам в лучшей баскетбольной лиге мира Михайлюк сравнялся с другим украинцем Кириллом Фесенко, который также пять лет провел в НБА. Больше сезонов в ассоциации среди украинцев только у трех: Виталия Потапенко (11), Станислава Медведенко (7) и Алексея Леня, для которого текущий сезон должен стать десятым.

Кроме них, в НБА из украинцев также выступали Вячеслав Кравцов, Алексей Печеров и Александр Волков, но надолго в НБА им задержаться не удалось.

Святослав Михайлюк за океаном начал свою карьеру в "Лейкерс". После этого он выступал за "Детройт", "Оклахому" и "Торонто". Летом 2022-го Михайлюк подписал контракт с "Никс" на один год.