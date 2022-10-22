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Прометей выиграл пятый матч подряд. Команда идет первой в Латвийско-эстонской лиге

Баскетбол
(1 голосов)

Сегодня украинский клуб обыграл Парну с третьего места в таблице

Прометей выиграл пятый матч подряд. Команда идет первой в Латвийско-эстонской лиге

фото - БК Прометей

UA-Футбол
Новина українською

Камянский "Прометей" провел пятый матч в Латвийско-эстонской лиге, и победил в пятый раз подряд. Команда из Днепропетровской области идет на первом месте в таблице чемпионата.

Сегодня "Прометей" обыграл "Паулус Пярну" из эстонского города Пярну со счетом 77:71. Лучшим игроком матча стал чех Ондржей Балвин, набравший (16 очков/20 подборов/1 ассист) за команду из Камянского.

Лучшим же в составе "Паулуса Пярны" стал украинский форвард Сергей Павлов, он набрал (16/7/0). Лидер "Прометея" Ди Джей Кеннеди сегодня провел слабую игру, у него (10/5/3).

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В статье: БК Прометей (Камянское)
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