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НБА. Филадельфия уступает Сан-Антонио, Майами побеждает Торонто
Результаты тура НБА
В ночь с 22 на 23 октября прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:
"Филадельфия" - "Сан-Антонио"
105:114 (25:19, 26:35, 26:31, 28:29)
"Орландо" - "Бостон"
120:126 (33:36, 35:32, 26:31, 26:27)
"Индиана" - "Детройт"
124:115 (25:35, 27:21, 36:23, 36:36)
"Чикаго" - "Кливленд"
96:128 (25:34, 29:36, 25:23, 17:35)
"Майами" - "Торонто"
112:109 (38:33, 33:17, 21:33, 20:26)
"Милуоки" - "Хьюстон"
125:105 (41:23, 26:25, 31:31, 27:26)
"Даллас" - "Мемфис"
137:96 (39:17, 25:19, 35:35, 38:25)
"Денвер" - "Оклахома"
122:117 (28:29, 27:26, 33:30, 34:32)
"Сакраменто" - "Клипперс"
109:111 (26:29, 29:23, 25:34, 29:25)
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