  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. НБА. Филадельфия уступает Сан-Антонио, Майами побеждает Торонто
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НБА. Филадельфия уступает Сан-Антонио, Майами побеждает Торонто

Баскетбол
Обновлено
(1 голосов)

Результаты тура НБА

НБА. Филадельфия уступает Сан-Антонио, Майами побеждает Торонто

UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 22 на 23 октября прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:

"Филадельфия" - "Сан-Антонио"

105:114 (25:19, 26:35, 26:31, 28:29)

"Орландо" - "Бостон"

120:126 (33:36, 35:32, 26:31, 26:27)

"Индиана" - "Детройт"

124:115 (25:35, 27:21, 36:23, 36:36)

"Чикаго" - "Кливленд"

96:128 (25:34, 29:36, 25:23, 17:35)

"Майами" - "Торонто"

112:109 (38:33, 33:17, 21:33, 20:26)

"Милуоки" - "Хьюстон"

125:105 (41:23, 26:25, 31:31, 27:26)

"Даллас" - "Мемфис"

137:96 (39:17, 25:19, 35:35, 38:25)

"Денвер" - "Оклахома"

122:117 (28:29, 27:26, 33:30, 34:32)

"Сакраменто" - "Клипперс"

109:111 (26:29, 29:23, 25:34, 29:25)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НБА
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде