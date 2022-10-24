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Леброн Джеймс прокомментировал серию поражений своей команды
Баскетболист разочарован
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Звёздный форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс дал комментарий после матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с "Портленд Трэйл Блэйзерс" — 104:106.
Это поражение стало для калифорнийской команды третьим подряд на старте сезона НБА. "Лейкерс" пока не выигрывали.
"Я оставлю здесь своё разочарование. Как только я выйду отсюда, я оставлю его здесь. Вот и всё. Я должен двигаться дальше, к завтрашнему дню, к тому, что я могу сделать, чтобы завтра стать лучше. Необходимо готовиться к тяжёлому путешествию, которое нам предстоит в Миннесоте, а начнётся в Денвере", — сказал Джеймс на пресс-конференции.
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