Леброн Джеймс прокомментировал серию поражений своей команды

Звёздный форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс дал комментарий после матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с "Портленд Трэйл Блэйзерс" — 104:106.

Это поражение стало для калифорнийской команды третьим подряд на старте сезона НБА. "Лейкерс" пока не выигрывали.

"Я оставлю здесь своё разочарование. Как только я выйду отсюда, я оставлю его здесь. Вот и всё. Я должен двигаться дальше, к завтрашнему дню, к тому, что я могу сделать, чтобы завтра стать лучше. Необходимо готовиться к тяжёлому путешествию, которое нам предстоит в Миннесоте, а начнётся в Денвере", — сказал Джеймс на пресс-конференции.