  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Будивельник - Днепр: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча Суперлиги
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Будивельник - Днепр: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча Суперлиги

Баскетбол
(1 голосов)

Прямая трансляция матча баскетбольного чемпионата Украины

Будивельник - Днепр: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча Суперлиги

instagram.com/bc_budivelny

UA-Футбол
Новина українською

Ивано-Франковск принимает матч украинской баскетбольной Суперлиги между "Будивельником" и "Днепром". Для обоих коллективов это дебютная игра в чемпионате Украины. Поединок должен начаться в 19:00.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: БК Днепр Будивельник (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде