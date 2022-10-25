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Будивельник - Днепр: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча Суперлиги
Прямая трансляция матча баскетбольного чемпионата Украины
instagram.com/bc_budivelny
Ивано-Франковск принимает матч украинской баскетбольной Суперлиги между "Будивельником" и "Днепром". Для обоих коллективов это дебютная игра в чемпионате Украины. Поединок должен начаться в 19:00.
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