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Сегодня Будивельник проведет сразу два матча в разных соревнованиях. Как это возможно?
Один на международной арене, а один – на внутренней
Фото: fbu.kiev.ua / Автор невідомий
Сегодня у киевского "Будивельника" запланировано сразу два матча. В 16:00 по Киеву должна начаться игра украинской Суперлиги против "БИПЫ", а уже в 20:30 состоится стартовое вбрасывание в поединке Кубка Европы ФИБА с "Гронингеном". Как команда может играть в двух турнирах одновременно и при этом еще и в разных странах? Все потому, что руководство клуба решило на текущий сезон создать две разные команды.
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Дмитрий Забирченко будет тренировать команду, которая будет играть в украинской Суперлиге. Вчера коллектив уже провел дебютный поединок в новом украинском сезоне и обыграл "Днепр" 76:63. На сегодня в "бабле" запланирована игра с одесской "БИПА", а уже завтра состоится поединок против "Говерлы".
Еще одну команду "Будивельника" готовит Валерий Плеханов. Она будет представлять клуб и Украину на международной арене. С начала этого сезона эта команда киевлян уже выступала в квалификации Лиги чемпионов, а сейчас держит удар в Кубке Европы ФИБА. Также в начале ноября "международная версия" киевского "Будивельника" будет выступать в балканской лиге.
Что касается составов, то команда, играющая в Суперлиге, составлена исключительно из украинских игроков, в то время как у "Будивельника" Плеханова есть в составе несколько легионеров.
Отметим, что еще один представитель Украины в баскетбольных еврокубках в нынешнем сезоне, "Прометей", отказался от участия в национальном чемпионате из-за конфликта с руководством ФБУ.
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