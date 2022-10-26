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Сегодня Будивельник проведет сразу два матча в разных соревнованиях. Как это возможно?

Баскетбол
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Один на международной арене, а один – на внутренней

Сегодня Будивельник проведет сразу два матча в разных соревнованиях. Как это возможно?

Фото: fbu.kiev.ua / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня у киевского "Будивельника" запланировано сразу два матча. В 16:00 по Киеву должна начаться игра украинской Суперлиги против "БИПЫ", а уже в 20:30 состоится стартовое вбрасывание в поединке Кубка Европы ФИБА с "Гронингеном". Как команда может играть в двух турнирах одновременно и при этом еще и в разных странах? Все потому, что руководство клуба решило на текущий сезон создать две разные команды.

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Дмитрий Забирченко будет тренировать команду, которая будет играть в украинской Суперлиге. Вчера коллектив уже провел дебютный поединок в новом украинском сезоне и обыграл "Днепр" 76:63. На сегодня в "бабле" запланирована игра с одесской "БИПА", а уже завтра состоится поединок против "Говерлы".

Еще одну команду "Будивельника" готовит Валерий Плеханов. Она будет представлять клуб и Украину на международной арене. С начала этого сезона эта команда киевлян уже выступала в квалификации Лиги чемпионов, а сейчас держит удар в Кубке Европы ФИБА. Также в начале ноября "международная версия" киевского "Будивельника" будет выступать в балканской лиге.

Что касается составов, то команда, играющая в Суперлиге, составлена ​​исключительно из украинских игроков, в то время как у "Будивельника" Плеханова есть в составе несколько легионеров.

Отметим, что еще один представитель Украины в баскетбольных еврокубках в нынешнем сезоне, "Прометей", отказался от участия в национальном чемпионате из-за конфликта с руководством ФБУ.

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В статье: БК Будивельник (Киев)
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