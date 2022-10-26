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Клей Томпсон получил первое удаление в карьере
Баскетболист был удален из-за перепалки
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Четырёхкратный чемпион НБА в составе "Голден Стэйт Уорриорз" Клэй Томпсон заработал первое в карьере удаление. Это случилось в матче регулярного чемпионата НБА с клубом "Финикс Санз". В ходе третьей четверти Томпсон вступил в перепалку с игроком "Санз" Девином Букером. Инцидент продолжался несколько минут. В результате удалены были оба.
Клэй был на взводе и даже после удаления продолжал что-то выкрикивать в сторону скамейки "Санз". После этого судья выписал ему второе замечание.
Напомним, встреча "Финикса" и "Голден Стэйт" закончилась со счётом 134:105 в пользу баскетболистов "Санз".
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