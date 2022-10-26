Матч БИПА - Будивельник перенесен из-за воздушной тревоги

Поединок мужской Суперлиги БИПА-Одесская область - Будивельник В Ивано-Франковском бабле стал первым матчем сезона, который был перенесен из-за воздушной тревоги.

26 октября, выдался богатым воздушными тревогами по всей Украине из-за активности вражеской авиации, что сказалось и на матче в Ивано-Франковске. Игра БИПА - Будивельник началась с задержкой почти в один час, а впоследствии из-за воздушной тревоги ее дважды пришлось остановить.

Первый раз игру остановили в середине второй четверти при счете 26:37 в пользу Строителя. После проведенных почти 45 минут в укрытии команды продолжили игру, чтобы через 15 минут она снова была остановлена ​​из-за воздушной тревоги. Игроки успели доиграть вторую четверть и при счете 34:41 в пользу киевлян снова ушли в безопасное место.

В соответствии с безопасным протоколом ФБУ Матч БИПА - Будивельник перенесен.