Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Матч БИПА - Будивельник перенесен из-за воздушной тревоги
Это первый матч баскетбольного сезона Украины, который не доиграли из-за воздушных тревог
фото - fbu.ua
Поединок мужской Суперлиги БИПА-Одесская область - Будивельник В Ивано-Франковском бабле стал первым матчем сезона, который был перенесен из-за воздушной тревоги.
26 октября, выдался богатым воздушными тревогами по всей Украине из-за активности вражеской авиации, что сказалось и на матче в Ивано-Франковске. Игра БИПА - Будивельник началась с задержкой почти в один час, а впоследствии из-за воздушной тревоги ее дважды пришлось остановить.
Первый раз игру остановили в середине второй четверти при счете 26:37 в пользу Строителя. После проведенных почти 45 минут в укрытии команды продолжили игру, чтобы через 15 минут она снова была остановлена из-за воздушной тревоги. Игроки успели доиграть вторую четверть и при счете 34:41 в пользу киевлян снова ушли в безопасное место.
В соответствии с безопасным протоколом ФБУ Матч БИПА - Будивельник перенесен.
Популярное сейчас
- Рух одолел Галатасарай в первом матче Юношеской лиги УЕФА
- Ювентус определился с судьбой Аллегри после невыхода в плей-офф ЛЧ
- Барселона - Бавария. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 26.10.2022
- Американской баскетболистке присудили 9 лет колонии в россии
- Красотка дня. Невероятная вторая половинка звездного защитника Баварии. ФОТО
- Kalush Orchestra и The Rasmus перепели легендарный хит финской рок-группы. ВИДЕО