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Прометей обыграл Бурсаспор в 3 туре группового этапа Еврокубка
Команда положила в копилку ещё одну победу
Фото: БК Прометей / Автор неизвестен
"Прометей" провел третий матч в рамках группового раунда Еврокубка. Соперником команды Ронена Гинзбурга стал турецкий "Бурсаспор".
В первой четверти баскетболисты турецкого клуба попытались завладеть преимуществом, но им это не удалось сделать. К концу второй четверти команды обменивались результативными атаками.
"Прометей" удерживал преимущество и в итоге выиграл матч.
В следующем туре группового турнира Еврокубка "Прометей" в гостях встретится с испанским "Ховентутом Бадалона".
Еврокубок. Групповой турнир. 3 тур.
"Прометей" (Украина) – "Бурсаспор" (Турция) – 90:84 (23:21, 19:18, 26:23, 22:22)
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