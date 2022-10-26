Прометей обыграл Бурсаспор в 3 туре группового этапа Еврокубка

"Прометей" провел третий матч в рамках группового раунда Еврокубка. Соперником команды Ронена Гинзбурга стал турецкий "Бурсаспор".

В первой четверти баскетболисты турецкого клуба попытались завладеть преимуществом, но им это не удалось сделать. К концу второй четверти команды обменивались результативными атаками.

"Прометей" удерживал преимущество и в итоге выиграл матч.

В следующем туре группового турнира Еврокубка "Прометей" в гостях встретится с испанским "Ховентутом Бадалона".

Еврокубок. Групповой турнир. 3 тур.

"Прометей" (Украина) – "Бурсаспор" (Турция) – 90:84 (23:21, 19:18, 26:23, 22:22)