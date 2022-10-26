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Будивельник разобрался с Гронингеном в матче группового этапа Кубка Европы ФИБА

Баскетбол
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Будивельник разобрался с Гронингеном в матче группового этапа Кубка Европы ФИБА

Новина українською

Киевский Будивельник одержал вторую победу в групповом раунде Кубка Европы ФИБА, обыграв в матче 3-го тура нидерландский Гронинген.

Киевляне совершили мощный рывок в первой четверти и выиграли первую половину, получив 20 очков преимущества. Во второй половине хозяева выровняли игру, но этого было недостаточно для возвращения интриги. Команда Валерия Плеханова уверенно довела матч до победы, выиграв со счетом 74:61.

Следующий матч Кубка Европы ФИБА Будивельник сыграет 2 ноября против итальянского Бриндизи.

Кубок Европы ФИБА. Групповой раунд

Гронинген, Нидерланды. Арена MartiniPlaza

Гронинген (Нидерланды) — Будивельник (Украина) 61:74 (8:19, 12:21, 26:21, 15:13)

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В статье: БК Будивельник (Киев)
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Источник:
ФБУ

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