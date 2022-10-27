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Лос-Анджелес Лейкерс не смог справиться с Денвер Наггетс в матче регулярного чемпионата НБА

Баскетбол
(1 голосов)

Леброн не помог

Лос-Анджелес Лейкерс не смог справиться с Денвер Наггетс в матче регулярного чемпионата НБА

Фото: USA Today

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В Денвере (США) на стадионе "Болл-Арена" состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором "Денвер Наггетс" принимал "Лос-Анджелес Лейкерс". Встреча закончилась победой хозяев со счётом 110:99.

Самым результативным игроком у "Денвера" стал хорватский центровой Никола Йокич, набравший 31 очко, 13 подборов и девять передач.

Самым результативным у гостей стал американский центровой Энтони Дэвис. На его счету 22 очка, 14 подборов и пять передач. Леброн Джеймс набрал 19 очков, семь подборов и девять передач. Ему не хватило одной передачи для дабл-дабла.

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В статье: Лос-Анджелес Лейкерс
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