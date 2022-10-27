Лос-Анджелес Лейкерс не смог справиться с Денвер Наггетс в матче регулярного чемпионата НБА

В Денвере (США) на стадионе "Болл-Арена" состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором "Денвер Наггетс" принимал "Лос-Анджелес Лейкерс". Встреча закончилась победой хозяев со счётом 110:99.

Самым результативным игроком у "Денвера" стал хорватский центровой Никола Йокич, набравший 31 очко, 13 подборов и девять передач.

Самым результативным у гостей стал американский центровой Энтони Дэвис. На его счету 22 очка, 14 подборов и пять передач. Леброн Джеймс набрал 19 очков, семь подборов и девять передач. Ему не хватило одной передачи для дабл-дабла.