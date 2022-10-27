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Лидер Портленд Трэйл Блэйзерс получил травму в матче с Майами Хит

Баскетбол
(1 голосов)

Насколько серьезная травма пока неизвестно

Лидер Портленд Трэйл Блэйзерс получил травму в матче с Майами Хит

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Лидер "Портленд Трэйл Блэйзерс" Дэмьен Лиллард не смог завершить матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной лиги с "Майами Хит" (98:119) из-за травмы икроножной мышцы.

32-летний разыгрывающий дёрнул икроножную мышцу правой ноги за пять минут до завершения третьей четверти и сразу же отправился в раздевалку. Подробной информации о повреждении баскетболиста пока нет.

За 26 минут игрового времени Лиллард успел заработать 22 очка, сделать 2 подбора и 2 передачи.

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В статье: Портленд Трэйл Блэйзерс Дамьен Лиллард
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