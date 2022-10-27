Баскетбол
Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лидер Портленд Трэйл Блэйзерс получил травму в матче с Майами Хит
Насколько серьезная травма пока неизвестно
Лидер "Портленд Трэйл Блэйзерс" Дэмьен Лиллард не смог завершить матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной лиги с "Майами Хит" (98:119) из-за травмы икроножной мышцы.
32-летний разыгрывающий дёрнул икроножную мышцу правой ноги за пять минут до завершения третьей четверти и сразу же отправился в раздевалку. Подробной информации о повреждении баскетболиста пока нет.
За 26 минут игрового времени Лиллард успел заработать 22 очка, сделать 2 подбора и 2 передачи.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Красотка дня. Как Анна Левандовская поддерживала своего мужа на трибунах Камп Ноу. ФОТО
- Вышли в футболках с буквами "Z" и "V": экс-игрок сборной Украины сыграл матч в оккупированном Крыму
- Днепр-1 - Аполлон. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 27 октября 2022
- Будивельник разобрался с Гронингеном в матче группового этапа Кубка Европы ФИБА
- Красотка дня. Невероятная вторая половинка звездного защитника Баварии. ФОТО
- Готова покорять мир: Свитолина вместе с новорожденной дочкой отправилась домой
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн