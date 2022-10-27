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Леброн Джеймс: В следующей игре я уже выступлю намного лучше
А команда все не побеждает
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Звёздный форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс высказался о своём выступлении в последнем матче регулярного чемпионата НБА с "Денвер Наггетс" (99:110).
"В моментах, когда я совершал потери, то следом действовал недостаточно агрессивно. Постоянно пробовал использовать заслоны и искал возможность, чтобы обыграться с кем-нибудь из команды, но не хватало агрессии. Это не проблема, я легко исправлюсь. В следующей игре я уже выступлю намного лучше. Не раз проделывал такое по ходу карьеры, так что не беспокоюсь в этом плане", — приводит слова Леброна ESPN.
Леброн в матче с "Денвером" набрал 19 очков, совершил семь подборов и отдал девять результативных передач. Также на счету форварда восемь потерь.
"Лейкерс" начали регулярный чемпионат с четырёх поражений в четырёх матчах.
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