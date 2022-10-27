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Расселл Уэстбрук может пропустить матч с Миннесотой
У игрока проблемы с сухожилием
Фото: Sportscasting
Разыгрывающий "Лос-Анджелес Лейкерс" Расселл Уэстбрук может пропустить матч регулярного чемпионата НБА с "Миннесотой Тимбервулвз", сообщает ESPN.
По информации источника, Уэстбрук сохраняет надежду сыграть в этом матче, однако из-за проблем с подколенным сухожилием его участие в матче всё ещё находится под вопросом. По словам главного тренера "Лейкерс" Дарвина Хэма, команда будет оценивать состояние Расселла в ежедневном режиме.
На старте нынешнего сезона "Лейкерс" потерпели четыре поражения в четырёх матчах. По мнению экспертов, во многом вина за поражения лежит на Расселле Уэстбруке.
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